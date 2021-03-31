Бийск: СГК проводит подготовку теплосетей и котельных Бийска к возможному паводку

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Гидрометеорологи прогнозируют сезонное поднятие уровня воды в реках Алтая с 5 по 10 апреля.

Но в Бийске, где минувшей зимой выпало аномальное количество осадков, талая вода уже создала много проблем для коммунальных и дорожных служб. Не дожидаясь официального объявления первой волны весеннего половодья, бийское теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании с 12 марта приступило к выполнению антипаводковых мероприятий.

У бийских энергетиков разработан специальный план действий, он обеспечивает в период паводка безопасную эксплуатацию и надежную работу производственных объектов.

В настоящее время специалисты теплосетевого подразделения СГК в Бийске проводят проверку герметичности каналов, в которых проложены кабели для электропитания десяти подкачивающих насосных станций (ПНС) и 26 котельных. При попадании воды в эти каналы без питания может оказаться электрооборудование ПНС и котельных, что чревато длительными сбоями в подаче тепла и горячей воды потребителям.

Особое внимание при подготовке к паводку компания уделяет теплосетям наружной прокладки. Это 176,7 км трубопроводов. Если вода поднимется высоко и не будет уходить, подтапливая теплотрассы, возникает размытие грунта под опорными конструкциями. Это может привести к разрушению трубопроводов. Для предотвращения такой ситуации оперативно-ремонтные бригады СГК расчищают от наледи опоры трубопроводов и производят откачку в воды в местах ее наибольшего скопления.

Кроме теплотрасс, в зоне риска подтопления сейчас находятся практически все тепловые камеры. Их в Бийске 1685. В первую очередь вода проникает в камеры, у которых входы (люки) находятся на одном уровне с автодорогами и тротуарами.

В некоторые подземные коммуникации попадают еще и грунтовые воды. Все это плохо сказывается на техническом состоянии запорной арматуры внутри камер, поэтому в борьбе с их сезонным подтоплением эффективны только превентивные меры — своевременная очистка от снега и откачка воды.

На прошлой неделе оперативно-ремонтные бригады СГК уже провели откачку воды в тепловых камерах в переулке Мопровский (магазин «Коробейник»), на улицах Мерлина и Кирова.

Маневренность бригад круглосуточно обеспечивает специализированная автотехника — три передвижные мастерские для аварийно-восстановительных работ «МАВР», оснащенные дренажными насосами, мощными генераторами и ремонтными инструментами.

Директор бийского теплосетевого подразделения СГК Дмитрий Тяглов отмечает, что подготовку к возможному паводку компания ведет в тесном контакте с профильными подразделениями городской администрации, а также Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Бийска.

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18:52, 29.03.2021 1361

Бийский рабочий