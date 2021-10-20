Бийск: Сергий Зимний. Что можно и нельзя делать по приметам 20 октября

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В церковном календаре это день почтения двух преподобных Сергиев (Печерского и Нуромского) и двух мучеников (Сергия и Вакха)

Жили они в разные века, но именно по дню их памяти в народе определяли погоду на предстоящую зиму. Другие названия праздника: «Сергий», «Сергей», «Зиме начальник», «Зазимки».

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если в этот день выпал снег, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену (22 ноября).

20 октября существовала традиция женщинам надевать новый платок на голову – верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Любящему мужу советовали к этому дню прикупить для своей жены платок. А вот женихи не должны были покупать платки, так как девушки, еще не ходившие под венец, платки не носили.

Чего нельзя делать в этот день:

В день Сергея Зимнего категорически запрещалось работать с тестом. Его нельзя ни замешивать, ни выпекать, ни жарить на сковороде. Согласно поверью, нарушение запрета грозит финансовыми трудностями и бедностью.

Также 20 октября не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы болезни и неудачи. Кроме того, в этот день не стоит жаловаться на жизнь.

Именины 20 октября отмечают: Аделина, Алина, Вакх, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Народные приметы на 20 октября

С Сергия зима начинается, с Матроны устанавливается.

Если снег ляжет на Сергия Зимнего, то зима вступит в свои права на Матренин день (22 ноября).

Если в этот день выпал снег, а деревья еще не сбросили листья, значит снег растает.

Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.

Если в Сергеев день стоит хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

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Бийский рабочий