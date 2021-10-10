Бийск: Серо и сыро: какая погода будет в Бийске на неделе с 11 по 17 октября

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Всю неделю в Бийске будет облачно, пасмурно, ожидаются дожди.

В понедельник, 11 октября днем температура воздуха составит +7 градусов. На весь день синоптики прогнозируют небольшой дождь, продолжится он и ночью. Ночная температура составит +3, +5 градусов.

На следующий день, 12 октября будет уже значительно прохладней. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем не поднимутся выше +3 градусов, будет идти небольшой дождь. Ночью температура опустится до нуля градусов.

Следующие три дня погода практически не будет меняться. В среду, четверг и пятницу дневная температура составит +7,+9 градусов, будет пасмурно, но осадков не ожидается. Ночью в среду и четверг — до +2 градусов, в пятницу — до нуля.

Выходные тоже не порадуют хорошей погодой. В субботу и воскресенье, 16 и 17 октября вновь будет пасмурно. Дневная температура — около +10 градусов, ночная — 0,+1 градус.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 22399

Бийский рабочий