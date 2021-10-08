Бийск: Сергей Капустник: что обязательно нужно сделать по приметам 8 октября

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В этот день отмечают память величайшего подвижника земли русской Сергия Радонежского

Народный праздник посвящен Сергию Радонежскому, которого считают охранителем домашней птицы, особенно кур. Откуда это пошло, неизвестно. Возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Отсюда и пошло народное название праздника — Сергей Капустник. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками, и никак не раньше, иначе она закиснет. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву. На капустном листе пекли вкусные лепешки. Когда тесто клали на лист, молились, чтобы зима прошла благополучно. На стол в этот день также подавались пирожки с капустой.

На Сергея судили и об установлении зимы. Если выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Именины 8 октября отмечают: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор

Народные приметы на 8 октября

С Сергия начинается, а с Матрёны устанавливается зима.

Зимний путь устанавливается в четыре семины (седьмицы) от Сергия.

Сергей Капустник — на Сергия капусту рубят.

На Успение огурцы солить, на Сергия капусту рубить.

Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.

Если снег в этот день сухой, значит, лето будет хорошим.

Хрустящая и с кислинкой: простые и вкусные рецепты квашеной капусты

18:52, 15.08.2021 2189

Бийский рабочий