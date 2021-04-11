Бийск: Сергей Меняйло больше не будет полпредом президента в Сибири

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Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

Также он подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова. Меняйло родился в Северной Осетии и должен понимать национальные особенности, считают в аппарате президента. Кроме того, в 2008 году он участвовал в мероприятиях по понуждению Грузию к миру во время грузинской агрессии в адрес Южной Осетии.

Своими мыслями о работе в Сибири Сергей Меняйло поделился с порталом Сибфм. Он отметил, что работа в должности полпреда в СФО запомнится ему хорошими людьми, с которыми он познакомился на службе, а также красивой природой.

— Сибирь обладает огромным потенциалом: человеческим, научным и образовательным, природным. Но повторюсь, самое главное – это люди, которые здесь живут. Сибирь для меня стала по-настоящему родной. За это время было много ярких событий, как радостных, так и трагических, и во всех случаях я делал всё, чтобы помочь людям, и решить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, – поделился политик.

Добавим, что пока не известно, кто сменит Сергея Меняйло на посту полпреда в нашем федеральном округе.

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15:55, 29.10.2020 25469

Бийский рабочий