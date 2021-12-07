ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: Сергей Каменский взял «серебро» на Кубке России по стрельбе из пневмовинтовки

Горняк22
8 минут Ago

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Бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером Кубка России в стрельбе из пневматической винтовки

В Ижевске с 28 ноября по 6 декабря проходил Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Для российских стрелков это последний старт спортивного сезона, сообщает «Алтайский спорт».

5 декабря бийчанин Сергей Каменский (личный тренер Игорь Каменский) стал серебряным призером Кубка России в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. Отметим, что в квалификации Сергей показал лучший результат — 632.2, но в финале повторить успех алтайскому спортсмену не удалось.

Напомним, ранее Сергей Каменский выиграл всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

Сергей Каменский взял «серебро» на Кубке России по стрельбе из пневмовинтовки1

Прославленные бийские спортсмены станут почетными гражданами Бийска

12:35, 25.11.2021 1641

 

Бийский рабочий

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