ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Бийск: Серия образовательно-просветительских мероприятий в СЗФО

Горняк22
8 минут Ago

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Всего в мероприятиях приняло участие 167 человек

В Северо-Западном федеральном округе на площадке АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (г. Санкт-Петербург) прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие было организовано в рамках проекта.

Серия образовательно-просветительских мероприятий в СЗФО 1

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты.

Всего в мероприятиях приняло участие 167 человек.

Основные форматы работы мероприятий:

  • Открытый урок: «Выявление межнациональных проблем и поиск их решений в системе образования: аспекты межнациональных коммуникаций среди обучающихся и препятствия в идентичности».
  • Проектная мастерская «Многообразие культур народов России и межнациональная коммуникация в молодежной среде».
  • Мастер-класс «Культура народов России: многообразие и единство».
  • Семинар «Идентичность, социализация, аккультурация в современном обществе».
  • Стратегическая сессия по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Материалы мероприятий представлены на:

сайте проекта 

официальном youtube — канале

Бийский рабочий

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