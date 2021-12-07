Бийск: Серия образовательно-просветительских мероприятий в СЗФО

0

Всего в мероприятиях приняло участие 167 человек

В Северо-Западном федеральном округе на площадке АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (г. Санкт-Петербург) прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие было организовано в рамках проекта.

В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты.

Всего в мероприятиях приняло участие 167 человек.

Основные форматы работы мероприятий:

Открытый урок: «Выявление межнациональных проблем и поиск их решений в системе образования: аспекты межнациональных коммуникаций среди обучающихся и препятствия в идентичности».

Проектная мастерская «Многообразие культур народов России и межнациональная коммуникация в молодежной среде».

Мастер-класс «Культура народов России: многообразие и единство».

Семинар «Идентичность, социализация, аккультурация в современном обществе».

Стратегическая сессия по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Материалы мероприятий представлены на :

сайте проекта

официальном youtube — канале

Бийский рабочий