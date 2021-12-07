Бийск: Серия образовательно-просветительских мероприятий в СЗФО
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Всего в мероприятиях приняло участие 167 человек
В Северо-Западном федеральном округе на площадке АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (г. Санкт-Петербург) прошла серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.
Организатором мероприятия выступило АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мероприятие было организовано в рамках проекта.
В мероприятии принял участие широкий круг специалистов и заинтересованных лиц: представители образовательных учреждений, общественных национально-культурных и религиозных организаций, органов власти, а также молодежные лидеры и эксперты.
Всего в мероприятиях приняло участие 167 человек.
Основные форматы работы мероприятий:
- Открытый урок: «Выявление межнациональных проблем и поиск их решений в системе образования: аспекты межнациональных коммуникаций среди обучающихся и препятствия в идентичности».
- Проектная мастерская «Многообразие культур народов России и межнациональная коммуникация в молодежной среде».
- Мастер-класс «Культура народов России: многообразие и единство».
- Семинар «Идентичность, социализация, аккультурация в современном обществе».
- Стратегическая сессия по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.
Материалы мероприятий представлены на:
сайте проекта
официальном youtube — канале