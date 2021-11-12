ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Сергей Каменский завоевал «серебро» и «бронзу» на кубке в Польше

Горняк22
20 часов Ago

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Сергей Каменский повторил свой олимпийский результат в Токио

Бийчанин Сергей Каменский принял участие в соревнованиях ISSF President’s Cup в польском городе Вроцлав. В заключительный день турнира стрелок выступил сразу в двух финалах состязаниях — сначала индивидуально, а затем в бронзовом матче в паре с норвежкой Жанетт Хегг Дуэстад.

Выступая индивидуально в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений Каменский завоевал серебряную медаль. В смешанных парах в стандарте бийчанин взял «бронзу», сообщает «Алтайский спорт».

Так, Сергей Каменский повторил свой олимпийский результат в Токио — завоевал серебряную и бронзовую медали.

Сергей Каменский завоевал «серебро» и «бронзу» на кубке в Польше1

Бийского стрелка Сергея Каменского наградили в Кремле и вручили автомобиль

13:42, 12.09.2021 1366

Бийский рабочий

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