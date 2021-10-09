Бийск: Сентябрь 2021 года в Сибири стал самым холодным за все время наблюдений

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Средняя температура месяца в регионах Западной Сибири была ниже как минимум на 2-4 градуса

За частые дожди и ненастную погоду сентябрь в старину называли «хмурень», правда, первый месяц осени не всегда бывает таким, но в этом году он «отметился» холодами, заморозками, первым снегом и обильными осадками. О том, каким был сентябрь в регионах Сибири рассказали изданию VN.ru представители «Западно-Сибирского УГМС».

— В Новосибирской области и смежных регионах преобладала аномально холодная погода с температурой в среднем на 2-5 ниже нормы. Средняя температура больше напоминала погоду октября.

Относительно теплая погода была отмечена лишь на юго-востоке Западной Сибири 29-30 сентября, когда южные районы находились в теплом секторе циклона, проходившего в направлении Павлодар – Барнаул – Кемерово. Дневной максимум достигал +10…+13, в степном и Горном Алтае до +5…+17.

25-26 сентября в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях выпало до 15-19 мм за 12 часов.

— Ухудшалась видимость при осадках, местами наблюдалось отложение мокрого снега на проводах, гололедные явления. Сложились неблагоприятные условия для завершающего этапа уборки урожая. Ежедневные обильные осадки третьей декады месяца полностью приостановили уборочные работы на полях, — рассказали в ведомстве.

Снегопады 25-27-го сентября прибили к земле неубранные посевы яровых зерновых культур, особенно пострадали посевы в Кемеровской области. А в Алтайском крае (Шелаболиха) отмечались грозовые разряды в очагах дождей, и порывистым ветром до 15-18 м /с, в горах до 20 м /с и более.

— К сожалению, в первые десять дней октября аномально холодная погода на юго-востоке Западной Сибири сохранится. Средняя температура воздуха ожидается +1…+2, что ниже нормы на 2-4. Осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются в большинстве дней декады, в конце периода — прекращение осадков.

Ранее «БР» рассказывал о прогнозах на ноябрь – по мнению синоптиков, месяц будет аномально теплым – без морозов.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 21075

Бийский рабочий