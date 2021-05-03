Бийск: Семьи с детьми с ограниченными возможностями встретили Пасху вместе

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Очередной подарок детям сделала творческая команда общественной организации «Скажи жизни «Да!»».

К маленьким бийчанам эти общественники приходят часто: посещают детишек больницах, рассказывают о здоровом образе жизни школьникам, устраивают мастер-классы, помогают семьям, воспитывающим особенных деток.

На сей раз семьям, в которых есть дети с особенностями развития, «Скажи жизни «Да!»» подарили праздник Пасхи: позвали ребят и их родителей в блинное кафе. Тут и пели, и танцевали, и подпевали, и конечно, угощали вкусными пасхальными куличами, которым детям подарили мастерицы из кондитерской «Изюминка».

Кто-то решил не стеснятся, и оценил разноцветные пасочки сразу, а кто-то решил забрать красоту домой, чтобы та подольше порадовала глаз.

Ну а на самом празднике за радость отвечали аниматоры и хорошо знакомая детям Бийска Белка.

Бийский рабочий