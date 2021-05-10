Бийск: Семен Ранопашец: народный календарь и приметы на 10 мая

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Народный праздник Семен Ранопашец отмечается 10 мая (по старому стилю – 27 апреля). В

В православном церковном календаре этот день посвящается апостолу от 70-ти Симеону Иерусалимскому, сроднику Господнему по плоти, епископу. Другие названия праздника: Семен, Семен-день, Степан, Праздник Ярилы. Ранопашцем день прозвали потому, что в большинстве регионов Руси в это время уже начинались пахотные работы.

С пахотой у русских крестьян было связано множество пословиц и поговорок. Среди них такие: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком»; «Святой Боже пахать не поможет»; «И поедим, и спляшем — только пашню вспашем»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать». Существовали и особые приметы. Например, в южнорусских областях до запашки полей нельзя было петь, а пение вблизи полей даже приравнивалось к греху.

Считалось, что 10 мая всякие твари сон стряхивают с себя, выбираются на свет божий, тянутся к жилью человека, к хлеву. Поэтому крестьяне возвращались с полей «пятами назад», то есть пятились, чтобы злых духов с собой не привести. Принимали, по народному поверью, нечистые силы то птичье обличье, то звериное, а бывало и человечье. И жалостными у ног людей появлялись. «Пригреешь птичку — уже поздно будет», — говорили по этому поводу наши предки. Пригретая да сытая нечистая сила могла поглумиться над человеком.

Народные приметы на 10 мая:

Ясный восход солнца на Семена – лето будет ветреным.

Если утром и вечером небо чистое, а днем видны кучевые облака – вероятны морозы в ближайшее время.

Быстро бегущие по небосводу облака означают скорую и продолжительную непогоду.

Если весь день льет дождь, значит в этом году уродится рожь.

Вечером по низине стелется туман, значит в ближайшие дни будет тепло и ясно.

Если раньше этого дня прогремел первый гром и распелись жаворонки – настало время полевых работ. Об этом же свидетельствуют распустившиеся листья в лесу и голоса лягушек на болотах.

Если к Семенову дню на березе листья полностью развернулись, значит пришла пора сажать картошку.

Слышен крик совы – вскоре погода изменится к худшему.

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12:23, 08.05.2021 555

Бийский рабочий