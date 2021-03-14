Бийск: Сегодня в Бийске работает выставка одного дня «Клады и находки»

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Удивительные старинные вещи оживают в рассказах сотрудников исторического отдела музея

Обещанная на афише мероприятия дружеская атмосфера, а самое главное – необычные предметы, представленные в экспозициях Выставочного зала, сегодня порадуют тех, кто решил с пользой провести субботний день.

Приходите только сегодня

Выставка рассчитана на формат одного дня, потому что 70% ее успеха – в рассказах специалистов, историков Бийска. Сегодня до 18:00 несколько тематических локаций с многообразием предметов, будут соединять минувшие эпохи с нашим временем.

– Сегодня мы вышли работать на выставку всем коллективом: представители разных фондов: исторического отдела, музея Чуйского тракта, сейчас здесь, — поясняет Светлана Бартышева, директор «Бийского краеведческого музея им. В.Бианки». – У бийчан есть уникальная возможность не только увидеть предметы, но и непосредственно послушать истории, которые будут поведаны нашими научными сотрудниками. У нас был опыт проведения выставки одного дня, и он был удачным. Потому что народ уже не думает «ладно, завтра схожу!». Приходите сегодня!

Экспозиция с экземплярами книг музейной коллекции, из 102 рукописных книг сюда выбрали только самые интересные, чтобы показать их красоту и чистоту слова. Рядом стоят чернильницы, которые, хоть и пустуют уже давно, до сих пор хранят на себе следы вдохновения писателей.

– Некоторые бийчане, когда покупали дома, находили эти книги на чердаке, — рассказывает Нина Занина, старший научный сотрудник Бийского музея. — И потом приносили нам, чтобы их сохранить. В основном это старославянские книги, и некоторые из них мы еще можем даже прочитать. Интересна книга про крюковые праздники, здесь над каждым словом есть знак знаменной нотации. Потом эту книгу стали называть по одному из знаков: «крюка». Она написана одним почерком, черной тушью, кожаный переплет достойно украшен. Корочка этого издания, как мы видим, закапана воском, видимо этой старообрядческой книгой активно пользовались.

У другого стенда, назначение неведомых для современных людей предметов, объясняет еще один сотрудник музея. Догадаться, для чего используются очень маленькие ложечки и чашечки с первого раза трудно. Самая старая, сломанная серебряная подарочная ложка с вензелем и гравировкой, начала 19 века до 1917 года. Рядом с ней – часы из чистого золота, 1919 года. Они очень хорошо сохранились, и были найдены в Бийске только в 2001 году. Еще – необычная солонка, характерная для среднего Поволжья. Их старались делать на совесть – красиво расписывали, обязательно была крышечка и вышеупомянутая микро-ложка служила для того, чтобы аккуратно брать соль, не залезая в нее пальцами. Конечно, это уже предмет роскоши, и ставился он только на столы богачей.

Медальон памяти

Константин Ярославцев привлек к военной экспозиции не только мальчишек, но и дам – многие интересные факты бийский историк уже рассказывал на разных выставках, и, тем не менее, каждый раз находит новые факты, которыми может увлечь, удивить и дать возможность человеку самому заинтересоваться историей своей земли, имени и рода.

– Такие медальоны многие солдаты считали плохой приметой носить при себе, — говорит он, показывая небольшой медальон с запиской и информацией о солдате, которая могла пригодиться в случае его гибели. – Но умирали все равно, заполнил ты его или нет. Но их часто переделывали в мундштуки, в пеналы для хранения иголок, чтобы подшиваться. Но вот этот конкретный медальон, который представлен на выставке, вы сильно удивитесь – счастливый! Про этого бийчанина, Суслина Алексея Федотовича, мы знаем все. Солдат 1939-го года призыва: прошел всю «мясорубку», почти вся его дивизия погибла. Войну закончил досрочно, из-за тяжелого ранения. Он вернулся с войны, прожил хорошую жизнь: дети, внуки, правнуки. А этот медальон в фонд музея передал его сын, Георгий Алексеевич.

Откуда ты, шушера?

Секции на выставке абсолютно разные, представлены они в основном по коллекциям, над которыми работают сотрудники музея. У Константина Ярославцева, например – военная археология, Людмила Чегодаева ответственна за археологическую коллекцию (так как эта коллекция очень большая, выбрана тематика: топоры, оружие разных веков). А вот Дмитрий Ерошкин, заведующий историческим отделом, специализирующийся, чаще всего, на восточной тематике, в этот раз рассказывает бийчанам об истории почты и почтового дела.

– Эти почтовые ящики закрывались на ключики, и у почтальона была большая сумка, в которой приходилось носить огромное количество корреспонденции, проходить 16 верст за день (а верста – это полтора километра), — рассказывает он, показывая экспонаты. – При этом, зарплата почтальона в Российской империи была очень маленькая, всего лишь 32-35 рублей в год. Почтмейстеры из аристократии получали больше 85 рублей. А вот сортировщики писем назывались «шушера»: потому что шуршали письмами.

Кстати, Дмитрий Васильевич составил для посетителей несколько образцов современных писем, написанных по-старому. Некоторые из них, подметил он, вполне пригодятся и в наше время.

Например: «Не откажите прислать мне 200 рублей ассигнациями, поскольку жилье мое пришло в полнейший упадок» или же «Мною был замечен подозрительный карбонарий, возмущавший народ к антиправительственному бунту».

Бийский рабочий