Бийск: Сборщики дикоросов: бийчане обирают рябины в парках и на кладбищах города

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Все чаще в Бийске стали замечать людей, собирающих урожай с городских деревьев

Первые заморозки — время, когда начинают собирать рябину.

Бийчане стали замечать, что деревца, в большей степени декоративные, стали привлекать сборщиков ягод. Плоды собирают прямо в городских парках.

Сегодня таких, например, заметили прямо у здания городской администрации. Двое сборщиков ягод прошли весь парк за мэрией, не оставив без внимания ни одного кустика. Рядом — уже собранные мешки с ягодой.

Бийчане собирают рябину в городских парках. Фото: редакция "БР"

С одной стороны, вроде бы, и противозаконного тут ничего нет. С другой стороны, задаешься вопросом: а куда дальше пойдет эта ягода?

Для себя, «для здоровья» люди вряд ли бы стали собирать ягоды с деревьев в центре города — все-таки на них осаживаются вещества из выхлопов автомобилей.

По всей видимости, для многих это — дополнительный заработок.

Скупщики ягод принимают рябину примерно по 25 руб. за кг. Перепродают потом, конечно, дороже — около 60 руб. за кг свежей красной ягоды или 100 руб. — за «черноплодку». Сушеная ягода дороже — более 80 руб. уже за 100 граммов.

При этом почти во всех объявлениях о продаже таких ягод указано, что собирают их в питомниках или садах.

Меж тем сборщиков рябины в Бийске в последние дни все чаще видят и в городских парках, и во дворах домов, и на кладбищах. Очевидцы уверяют, что люди не просто «пробуют» ягодку, а целенаправленно собирают ее целыми пакетами.

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14:50, 24.09.2021 3434

Бийский рабочий