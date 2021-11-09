Бийск: Сбой на Госуслугах с сертификатами. Коротко о ситуации с COVID на 9 ноября
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Специалисты говорят, что COVID становится все труднее определить по симптомам
- В стране выявили 39 400 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 8,8 млн. Всего выздоровели более 7,5 млн человек. Умерли свыше 246 тыс. За сутки зафиксировано 1190 смертей.
- Кремль: Оценивать влияние нерабочих дней на эпидемическую обстановку в стране еще рано, делать выводы об изменении ситуации с COVID-19 в стране можно будет не ранее, чем через неделю.
- Утром 8 ноября на портале «Госуслуги» вдвое сократили сроки действия сертификатов о вакцинации (было указано, что сертификат действует полгода вместо года, как ранее). Позже в Минцифры и Минздраве объяснили случившееся «техническими работами» и заверили, что старые сроки будут восстановлены.
- В России вступил в силу приказ Минздрава о новой форме сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ будет оформлен на русском и английском языках, в электронном и бумажном видах. Если сертификат был получен до 8 ноября, то его автоматически переоформят на «Госуслугах» до 1 марта 2022 года.
- Симптомы COVID-19 все больше становятся похожими на грипп и ОРВИ, в основном у заболевших появляются боль в горле и насморк, тогда как потеря вкуса и обоняние стали более редкими, сообщила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. При этом в 30–50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, уточнила она.
- Каждый второй врач поддержал перевод учащихся школ на дистанционный формат обучения, выяснили в результате исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах». По мнению более 40% опрошенных, дети, могут оказаться переносчиками COVID-19 и заразить других.
- Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4 тысяч ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса или ресурсов, генерирующих фейковые QR-коды, сообщила пресс-служба ведомства.
- В Греции граждане платили медикам по 400 евро, чтобы те вместо вакцины вводили им физраствор. Но врачи, взяв деньги, все равно кололи вакцину Pfizer. По предварительным данным, таких случаев было порядка 100 тысяч, в суд обманутые обратиться не могут. Лучшая история про вакцинацию, антиваксеров и попытку обойти систему.
Болеют легче: алтайский минздрав рассказал, сколько в госпиталях вакцинированных
14:27, 08.11.2021 1191