Бийск: Савватий Пчельник: что можно и нельзя делать 10 октября

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Народный праздник Савватий Пчельник отмечается 10 октября.

На Руси в этот день заканчивалась пчелиная девятина, продолжавшаяся со 2 октября.Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу.

По народным поверьям, на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края. Пчеловоды в этот день просили молиться святому Савватию своих детей, наследников промысла. Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети.

Хозяйки с раннего утра пекут специальное печенье с медом к завтраку, на который собирается вся семья.

Народные приметы на 10 октября:

Если на Савватия Пчельника сухо и нет дождя, то зима придет поздно.

Облака идут с юга – к ненастью, с севера – к солнечной погоде.

Если шишек на елях и соснах в этот день немного, то зима не будет суровой.

Если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой.

Что у пчел в сотах, то Зосима (2 июля) и Савва (10 октября) дали.

Ранний листопад — к хорошей осени и теплой зиме.

Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается — к вёдру.

Хорьки меняют летний мех на зимний раньше обычного — к ранней зиме.

Гроза на Савватия – примета, что зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.

Если человек родился 10 октября, то его талисманом является бирюза, а сам он любит порядок и чистоту.

Пчелы плотно залепляют леток – согласно приметам, жди холодную зиму, и наоборот.

Бийский рабочий