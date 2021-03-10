Бийск: Самый толстый кот из Бийска лечил хозяйку от коронавируса

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Пока пенсионерка болела, кот всегда был рядом.

Самый толстый кот, живущий в Бийске прославился на весь интернет. Он весит 20 килограммов и считается самым крупным в России. Однако, Степан особенный не только из-за своего веса. Кот — очень любит свою хозяйку, и помог ей вылечиться от коронавируса.

83-х летняя бийская пенсионерка Валентина Селищева рассказала «Вести 22», что несколько месяцев назад серьезно заболела. Ковид протекал у нее в тяжелой форме, но лечилась женщина дома. Всё это время от неё не отходил ее кот Стёпа. Пока хозяйка выздоравливала, Степа даже похудел.

Женщина рассказала, что Стёпа не отходил от нее ни на шаг.

— Он вообще очень добрый, ласковый и общительный. А говорун какой! Постоянно мурлычет и что-то рассказывает. Стёпе уже 13 лет, он действительно весил 20 килограммов, но сейчас похудел, — говорит пенсионерка.

В благодарность за заботу и преданность Валентина Александровна теперь балует Стёпу его любимой рыбой — горбушей.

Самый толстый кот Бийска прославился на весь Алтайский край

20:11, 19.09.2019 11425

Бийский рабочий