Бийск: Самые волнующие вопросы «прямой линии» с губернатором Алтайского края

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Более четырех тысяч вопросов поступило на «Прямую линию» с Виктором Томенко

Губернатор накануне в прямом эфире ответил на самые волнующие вопросы жителей края. О самых острых смотрите в сюжете нашей коллеги из телеканала «Толк» Ирины Корчагиной.

Первая «прямая линия» с губернатором Алтайского края состоялась 23 ноября. Жители региона чаще всего задавали вопросы, касающиеся проблем в здравоохранении, транспортной сфере, ЖКХ и социальной защите. Пресс-служба губернатора пообещала, что все жители края, обратившиеся с вопросами, получат ответы либо от губернатора, либо от органов власти, даже если вопросы не прозвучали в прямом эфире.

Алтайский край оказался в числе отстающих районов по газификации

12:12, 25.11.2021 659

Бийский рабочий