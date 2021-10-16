Бийск: Самые распространенные болезни глаз в Алтайском крае — катаракта и глаукома

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С начала года только в краевой офтальмологической больнице проведено более 8,5 тысяч операций

— За 9 месяцев текущего года в Алтайской краевой офтальмологической больнице лечение прошли более 7 тыс. чел, проведено 8, 5 тыс. операций. Наиболее распространенным заболеванием глаз остаются катаракта, глаукома и отслойка сетчатки. У детей – близорукость и косоглазие, — рассказывает Александр Макогон, заместитель главного врача краевой офтальмологической больницы.

По словам замглаврача краевой офтальмологической больницы, 2020 год был непростым для их медицинской организации, но сегодня они оказывают в полном объеме плановую офтальмологическую консультативно-диагностическую и лечебную помощь взрослому и детскому населению региона. Все противоэпидемические мероприятия выполняются, большинство сотрудников привиты от COVID-19. При госпитализации проводится экспресс-тестирование пациентов на коронавирусную инфекцию.

В России сегодня проживают более 140 тысяч незрячих и слабовидящих людей. Между тем, около 80 % случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

Александр Макогон дает несколько простых правил для сохранения зрения:

Необходимо дозировано использовать компьютеры, мобильные устройства и прочие гаджеты;

Хороший сон – залог отдохнувших глаз;

Беречь глаза от яркого солнца с помощью темных очков;

Регулярно посещать офтальмолога и следить за внутриглазным давлением.

В условиях темноты: как в Бийске учат ориентироваться незрячих

13:41, 01.06.2021 1403

Бийский рабочий