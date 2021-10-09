Бийск: Самый дорогой коттедж Бийска теперь продают как гостиницу

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В Бийске четвертый год не могут продать дорогой коттедж

С 2018 года в Бийске продают объект недвижимости, расположенный в поселке Семеновод.

Коттедж в Бийском районе на участке в полтора гектара занимает рекордную для города и района площадь – 1400 квадратных метров.

«В доме пять спален, в каждой из которых имеется своя ванная и гардеробная комнаты, есть рабочий кабинет в классическом стиле, большой зимний сад, кухня, столовая, просторный зал с камином, бассейн, сауна, спортивный зал, бильярдная комната, винная комната, различные хозяйственные комнаты, котельная, холодильная комната, комната для персонала, гараж на три автомобиля. При строительстве и отделке использовались самые качественные европейские материалы на заказ, а также итальянская мебель по индивидуальному проекту», — так звучало объявление о продаже три года назад.

Неприлично дорогой коттедж выставлен на продажу в 10 километрах от Бийска

Тогда за загородный дом просили 190 млн руб.

Бийский коттедж даже попал в топ-20 самых больших частных усадеб России.

В 2021 году на недвижимость в Бийске по-прежнему не нашлось покупателей. При этом собственники уже сделали «скидку» в 20 млн руб., и просят за особняк уже 170 млн руб.

Изменилось и само предложение. По всей видимости, отчаявшись продать недвижимость как частный дом, теперь ее выставляют на продажу как гостиницу.

Бийский коттедж попал в топ-20 самых больших частных усадеб России

Организациям и предприятиям рекомендуется приобрести «супер лот»: трехэтажную гостиницу, площадью в 1232 кв.м, с паркововкой на 20 автомобилей, барбекю, крытым дворов, зимней верандой и баней. Пространство называют идеальным как для семейного отдыха, так и корпоративного, в шаговой доступности от Бийска.

В Бийске продают квартиру-студию площадью более 100 кв. метров

17:48, 19.09.2021 7022

Бийский рабочий