Бийск: Самые первые: какие овощи и зелень можно посадить в апреле в теплице

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Какие овощи и пряности можно посадить первыми в апреле в теплице, когда на дачах еще не совсем растаял снег?

Это, конечно же, капуста на рассаду и однолетний крупноплодный лук, а также редис, пряная зелень и салаты.

Редис

Если посеять редис со сроком созревания 18 дней в начале апреля, то первый урожай этого прекрасного салатного овоща вы получите уже в начале мае. Но не только это обстоятельство должно заставить вас сеять редис рано. Дело в том, что он, как и все другие крестоцветные, к которым относятся всевозможные виды редьки и дайкона, являются растениями короткого светового дня. Как только начнет заметно увеличиваться световой день, крестоцветные пойдут в дудку. Это касается даже капусты листовых сортов — пекинской, китайской. Если вы посеете редис, например, в середине мая, то вряд ли получите полноценный урожай. Так что успевайте сделать это в апреле.

Дайкон

Советуем присмотреться к этому пока еще экзотическому для нас овощу. В отличие от редиса, который содержит большое количество горчичного масла, раздражает слизистую желудка и потому противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, дайкон начисто лишен этого недостатка. Овощ, пришедший на наши огороды из Японии, почти что диетический — сладкий, вкусный и полезный. Одного корнеплода зачастую достаточно на салат для всей семьи. Сейте дайкон в начале апреля, тогда к середине — концу мая вы получите сочные корнеплоды длиной 20 см.

Кстати, дайкон прекрасно хранится всю зиму. Его просто нужно помыть, обрезать, завернуть каждый корнеплод в плотную белую бумагу и убрать в овощной ящик холодильника. Но для закладки на хранение нужно будет сделать второй посев дайкона в то время, когда световой день пойдет на убыль, а именно после празднования дня Ивана Купалы (7 июля). В эти же сроки стоит произвести второй посев редиса и черной редьки. Их урожай будет как раз к осени.

Салат и пряные травы

Салаты всех сортов также стоит посеять в теплице в начале апреля. Сеять их лучше по рядочку с интервалом в неделю. В этом случае на смену первым нежным листьям у вас регулярно будут подоспевать новые. Салат не будет перерастать, прежде чем семья успеет его съесть. Самые любимые в нашей стране виды зелени — петрушка, укроп и базилик. Что касается укропа, важно знать, что он есть очень раннего срока созревания, а есть позднего. Ранний — например, сорт Ранее чудо — быстро даст 20-сантиметровую зелень, но тут же выпустит и цветущий зонтик. А поздний укроп вырастет почти до 2 метров высотой и только потом вступит в цветущую фазу. И все лето будет радовать сочной ароматной зеленью. Сеять укроп всех сроков созревания можно в одно время благодаря разнице в росте, он будет «подходить» постепенно.

Базилик в отличие от укропа, который вполне взойдет и вне теплицы, способен прорасти только в тепличных условиях при температуре 28-30 градусов. Позже базилик можно рассадить по огороду. Своим ароматом это растение отпугивает вредителей от других культур. Несколько растений базилика оставьте и в теплице.

«Чайные» травы

Это мята и мелисса. Благодаря своему аромату они могут использоваться для приготовления травяных чаев, настоев и напитков. Мята, в том числе перечная (с горчинкой), у многих растет на участке или за забором в диком виде. Но если у вас ее нет, можно купить семена в специализированных магазинах. Все перечисленные «чайные» травы можно засушить на зиму. Чтобы настой трав приобрел красивый золотистый оттенок, как у черного чая, перед сушкой перетрите травы между ладонями и пустите сок — создайте ферментацию.

Бархатцы

В начале апреля необходимо посеять бархатцы на рассаду. Семена, посеянные сразу в грунт, не дадут вам раннего цветения. Бархатцы, весьма неприхотливые цветы, можно высадить практически в любом уголке вашего участка. Кроме того, их, как и базилик, стоит рассадить по огороду в междурядьях. Запах бархатцев очень не любят всевозможные вредители.

Держите их в холодильнике! Всем семенам, которые вы приобрели для высева, полезно некоторое время полежать в холодильнике (но не в морозильной камере). Им нужно пройти стратификацию — это мобилизует ресурсы, и семена дадут более сильные всходы.

Мода на огороды: на самоизоляции бийчане начали активно скупать дачи

13:15, 13.05.2020 25344

Бийский рабочий