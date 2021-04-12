Бийск: Самыми популярными местами зимнего отдыха на Алтае стали базы Телецкого озера

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Сеть МТС приводит данные собственной аналитики интернет-трафика туристов в Республике Алтай.

Так, в период с 1 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го интернет-трафик в Республике Алтай увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого зимнего сезона. МТС составила рейтинг самых популярных мест отдыха в регионе, проанализировав обезличенный мобильный трафик.

Горнолыжные курорты и базы отдыха Горного Алтая из-за действия ограничений были более загружены, чем в предыдущие годы. Лидерами по посещаемости стали «Телецкий», «Манжерок», Усть-Кокса, Чемал.

Чуть больше трети отдыхающих составили жители республики и соседнего Алтайского края, еще порядка 20% — новосибирцы, остальная часть пришлась на гостей из других регионов России.

По данным МТС, отдыхающие «накачали» на трассах и в отелях горнолыжного комплекса «Телецкий» в 2 раза больше интернет-трафика, чем год назад (декабрь 2019-март 2020 года). «Чемпионами» по объему интернет-трафика этой зимой стали Зубровый питомник в Черге и Усть-Кокса, через которую проходят снегоходные маршруты на знаменитые Мультинские озера и озеро Тайменье. Посетители Черги и Усть-Коксы пользовались мобильным интернетом в среднем в 5 раз активнее, чем в других туристических местах.

На развитие алтайского курорта «Манжерок» выделено 4,5 млрд рублей

14:43, 14.03.2021 1378

Бийский рабочий