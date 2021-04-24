Бийск: «С сохранением зарплаты»: Путин подписал указ о нерабочих днях в мае

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Выходные продлятся с 1 по 10 мая.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году с сохранением за работниками зарплаты. Напомним, о том, что глава государства собирается принять такое решение стало известно в пятницу, 23 апреля. Позже документ указа был опубликован на официальном сайте Кремля.

В нем Путин поручил установить нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, длинные выходные продлятся с 1 по 10 мая.

В документе отмечается, что эти меры приняты «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции».

Бийский рабочий