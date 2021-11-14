Бийск: С введением QR-кодов на Алтае трафик сократился даже в продуктовых магазинах

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Об этом шла речь на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края

Так, по словам начальника краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, по оперативным данным органов местного самоуправления, представителей сферы предпринимательства, наблюдается значительное снижение трафика посетителей торговых центров, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Продовольственные отделы функционируют в полном объеме, но снижение трафика также фиксируется, — отметил Александр Евстигнеев.

При этом небольшой рост демонстрирует интернет-торговля.

— В соответствии с указом Президента РФ разработан комплекс мер поддержки предпринимателей. Продолжаем активно работать через центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес», информируем о имеющихся возможностях, — отметил начальник управления.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании назвал эпидемиологическую обстановку в регионе «напряженной».

— В связи с этим мы были вынуждены принять ограничительные меры и будем продолжать их реализовывать. Поэтому те отрасли, которые от этого страдают, должны получить от нас поддержку, — подчеркнул Виктор Томенко.

Добавим, ранее стало известно, что владельцы торговых центров в Алтайском крае просили губернатора отменить QR-коды. Представители 12 торговых центров пояснили, что с начала пандемии они несут колоссальные убытки, а введение QR-кодов еще больше осложнило ситуацию.

Владельцы торговых центров в Алтайском крае просят губернатора отменить QR-коды

12:40, 11.11.2021 8435

Бийский рабочий