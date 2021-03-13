Бийск: С такой кашу сваришь: в Бийске продают настоящую полевую кухню

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Необычный лот появился в бийском разделе сайта объявлений.

Бийчанин выставил на продажу полевую кухню. Модель походного устройства на указывается. Зато обозначена цена – 40 тыс. руб. Хозяин сразу предупреждает, что на торг он не готов.

Документов к технике нет.

Отметим, на сайтах объявлений полевые кухни – объект не частый. Однако в сети можно найти много рецептов как раз для полевых кухонь: супов, мясных блюд, каш и прочего. Чаще всего интересующиеся эти видом готовки отмечают, что особый вкус блюдам придает налет ностальгии по армии или детству, когда в День Победы к подобным кухням выстраивались очереди за гречкой.

Бийский рабочий