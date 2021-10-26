Бийск: С театром в горе и радости: в Бийске скорбят по режиссеру Михаилу Вороновскому

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Михаилу Михайловичу удалось пережить в родном театре тяжелые времена, и организовать его работу на новом уровне

Эх, судьба моя

Сегодня, 25 октября, на официальной странице драмтеатра, вместо привычной информации о новом спектакле, появилось сообщение о том, что Михаил Михайлович скоропостижно ушел из жизни.

«С непомерной скорбью, с тяжёлым сердцем мы сообщаем эту весть…

Сегодня ушёл из жизни Михаил Вороновский – главный режиссёр театра, артист, отец, друг… Словами на бумаге не выразить того, что сейчас творится в наших душах и умах. И эти строки, написанные самим Михаилом Михайловичем, в нашей памяти — и в память о нём…

Эх, судьба моя, башня под шпилем…

Круг скрипит поворотом неспешным.

Сколько было, кого мы любили?

Сколько будет? Ещё неизвестно.

Я не стану роптать бесполезно.

Нет любви в ожиданьи разлуки.

И прощает владыка нас грешных.

И мы тянем к нему свои руки…

А потом, по ночам беспокойным

Мы, не прячась, творим что попало…

Но он любит нас, недостойных.

Как бы больно ему не бывало.

Круг скрипит, продвигая планету

В суете мирового пространства.

Как же всё же люблю я всё это…

Эх, судьба моя! Боль постоянства

Михаил Михайлович был на одной волне с актерами драматического театра Фото: Сергей Кулыгин

Свои соболезнования семье, родным и близким Михаила Вороновского принесли его коллеги, руководство театра, а также те, с кем он совсем недавно ставил новые спектакли.

Миша! Мишенька… Дорогой мой, как же так… Господи! Больно… – написал Сергей Бобровский, режиссер из Липецка.

Не мечтал работать в театре

Главный режиссер Бийского драматического театра не боялся экспериментов на сцене, ставил пьесы с адаптированным под современность содержанием, часто использовал невероятные сочетания музыкальной и визуальной составляющей. Для детей – сказки, для поклонников классики – соответствующие постановки. Его последний спектакль, названный «детективной историей», подходит для просмотра как детям, так и взрослым.

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Командировки в Москву, активное сотрудничество с приезжими театральными режиссерами за последние годы, помогли разнообразить репертуар, казалось бы, провинциального театра. Труппа театра не только отыгрывала значительное количество постановок за год, но и выезжала на конкурсы. Некоторые из них стали по-настоящему звездными для молодых и уже состоявшихся актеров БДТ.

– В детстве я никогда не думал о том, что буду работать в театре, – рассказывал в интервью «БР» Михаил Вороновский несколько лет назад. – Абсолютно никогда не хотел этого, просто так получилось. Театр открылся для меня широким спектром. За все время работы здесь я успел побывать и в роли артиста, и в роли заведующего музыкальной частью, и в монтировке. Наверное, единственное место, куда я не залезал, был свет. Театр многогранен, поэтому узнать его хочется со всех сторон. И чем больше работаешь, тем больше тебе нужно знать это дело, чтобы развиваться.

Михаилу Вороновскому часто приходилось играть сложные, характерные роли Фото: Сергей Кулыгин

Михаил Михайлович рассказывал о том, что не всегда работа на сцене и за ее пределами приносит и должна приносить удовольствие. В некоторых случаях, это преодоление себя. Итоговый результат будет зависеть от целостности труппы, ее работы.

Последнее слово – за мной

Оценка работы театра и его актеров важна, считал Михаил Михайлович. Но последнее слово оставлял за собой.

– Конечно, интересно, как другой человек смотри на ту или иную вещь. У каждого свой взгляд: вы можете увидеть то, чего не отметил я. И тут мне скорее важно именно виденье зрителя, а вот понравилось или не понравилось это уже второстепенно, — говорил он.

Некоторые бийчане ходили только на те спектакли, где была запись: режиссер Михаил Вороновский Фото: Сергей Кулыгин

Бийский зритель режиссера и не критиковал: в дни премьеры спектакля билетов было не достать. Помимо тех, кто приходил сюда всегда, постоянных театралов, это направление культуры стало интересно и для молодежи. А после каждой предпремьерной репетиции, труппа театра, во главе с режиссером, несмотря на усталость, собиралась, чтобы обсудить все допущенные ошибки. И на вопрос, какой же актер был лучшим в этот раз? Всегда отвечал одинаково «в постановке важен ансамбль, а не единицы».

Его невероятно ценили в коллективе. Он всегда был рад помочь и советом, и делом Фото: Сергей Кулыгин

Свой коллектив он ценил очень высоко, и переживал, когда уходили из жизни или увольнялись актеры. Тем не менее, верил – у бийского театра особая атмосфера. И история на сцене не оживет, если у режиссера и артиста не будет «живого энергообмена», взаимодействия.

Прощание с Михаилом Михайловичем состоится 27 октября в Бийском драматическом театре с 11:00 до 14:00

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Бийский рабочий