Бийск: С широко открытыми: пучеглазый алтайский кот собирает миллионы лайков

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На самом деле история кота Фикса – счастливая: больным котенком его подобрали на улице и не дали умереть.
Барнаульский дизайнер Ирина Ломакина рассказала необычную историю своего кота. Его ждала смерть в брошенной коробке. Именно такая участь постигла сестёр и братьев этого кота.
— У него была травма головы, травма носика. Как говорят сейчас врачи, скорее всего, это и послужило тому, что у нас такие глазки. Может быть, дети пинали, потому что там рядом детская площадка, или кошку пинали, когда она была беременна – рассказала хозяйка кота.
Сейчас кот с необычными глазами стал звездой алтайского Instagram и Tik-Tok. За пару месяцев он смог завоевать сердца тысячи людей, у него 66 тысяч подписчиков в соцсетях.
Кто изменил жизнь четвероного, и как кот из Барнаула добился популярности — смотрите в сюжете корреспондентов телеканала «Толк».
Самый толстый кот Бийска прославился на весь Алтайский край
20:11, 19.09.2019 11266