Бийск: С приходом тепла число пострадавших в ДТП в Алтайском крае возрастает на 40%

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В среднем после ДТП пострадавший проводит в больнице две-три недели.

В теплое время года в Алтайском крае заметно увеличивается число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Так, в отделении тяжёлой сочетанной травмы краевой больницы скорой помощи таких больных становится больше почти вполовину, сообщают «Вести 22».

Те, кто сидит за рулем, в ДТП чаще всего получают повреждения коленных суставов и грудной клетки, а пешеходы травмируют бедра и голени, врачи даже используют специальное понятие «бамперный перелом».

После ДТП пострадавший проводит в больнице в среднем две-три недели. Сейчас медики чаще используют метод остеосинтеза: фиксируют перелом титановыми конструкциями, а не используют гипс. Благодаря этому пациенты с переломами могут двигаться.

Врачи отмечают, что порой их работу осложняют свидетели ДТП — желая помочь до приезда медиков, они пытаются вправлять пострадавшим вывихи, но в итоге вредят им ещё больше. Специалисты предупреждают, не стоит также извлекать людей из автомобилей, если нет угрозы пожара. Неумелые действия только прибавят врачам работы и затянут срок реабилитации.

Бийский рабочий