Бийск: С осенним ароматом: какие блюда приготовить в октябрьский выходной

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Теплый плед, стакан глинтвейна и десерт помогут скрасить темный и порой холодный осенний вечер

Предлагаем вам несколько рецептов напитков и сладостей, которые согреют в непогоду.

Пунш классический

Понадобится : 150 мл воды, ½ стакана сахара, ½ стакана дробленого имбиря, ¼ стакана сока из лайма, 1/5 стакана ананасового сока с мякотью и 150 мл газированной воды.

Соедините воду, сахар и имбирь. Полученный сироп кипятите на медленном огне в течение 10 минут, постоянно помешивая. Готовый сироп охладите, процедите через сито и поместите на 2–3 часа в холодильник. Теперь нужно достать полученную жидкость, влить в нее сок лайма и ананаса. А затем в пунш добить кусочек льда и газированную воду.

Яблочный пунш

Фото: pixabay.com

Понадобится : 250 г яблока, 200 г лимона, 1,5 л яблочного сока, 0,5 мл воды, 6 г гвоздики, 2 палочки корицы.

С лимона срезаем цедру, нарезаем лимон и яблоки на дольки. Сок и воду доводим до кипения, добавляем корицу, гвоздику, цедру лимона, дольки фруктов и кипятим 20 минут, периодическим помешивая. Снимаем с огня, настаиваем час и процеживаем. Подаем, красиво дольками яблок и палочкой корицы.

Сливовый крамбл

Фото: pixabay.com

Понадобится : 150 г муки, 10 слив, 120 г сливочного масла, 2 ст. л сахара, ¼ ч л соли.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Охлажденное сливочное масло нарезать кубиками и соединить в миске с мукой, двумя столовыми ложками сахара и солью. Растереть руками в крошку. Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить из них косточки. Теперь нужно разрезать сливы на четвертинки и смешать с оставшимся сахаром. Выложите сливы в формочки для кексов или в одну большую форму. Сверху распределите мучную смесь.

Крамбл нужно выпекать 25–30 минут. Готовый пирог подавать теплым, можно с шариком мороженого.

Тыквенный чизкейк с соленой карамелью

Фото: pexels.com

Соленая карамель в этом году на пике гастрономической моды.

Для корочки возьмите сахарное печенье (230 граммов), ½ чашки сливочного масла.

Для чизкейка берем 300 граммов кешью, 225 граммов очищенной тыквы, четверть стакана сахара, полчашки молока, полчашки кленового сиропа или меда, сливочное масло (полчашки), 2 столовые ложки лимонного сока, щепотку ванилина.

Для карамели: чашка коричневого сахара, четверть стакана сливочного масла, полчашки молока или нежирных сливок, чайная ложка морской соли, горсть любых орехов для украшения.

Тыкву лучше нарезать кусками и запечь в духовке при 200 градусах до мягкости. Затем измельчить ее в блендере до состояния пюре. Печенье тоже размолоть блендером и смешать в миске с половиной чашки растопленного масла. Теперь тесто нужно выложить в форму для выпечки. Дно можно застелить пергаментной бумагой. Формируем корочку будущего чизкейка, равномерно распределив тесто по дну и бортам. Потом убираем форму с тестом в морозильную камеру на 15 минут.

Тем временем кешью следует замочить в кипятке на 15 минут и слить воду. В кастрюлю добавить тыквенное пюре и сахар и нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится.

Вылейте горячее пюре в блендер, добавьте молоко, кленовый сироп, полчашки растопленного сливочного масла, лимонный сок, щепотку ванилина и кешью. Хорошо измельчите до однородного состояния.

Достаньте форму с корочкой из морозильной камеры и заполните ее начинкой. Потом будущий чизкейк надо отправить в холодильник еще на 4–6 часов. Когда он застынет, достаем его и готовим карамель.

В кастрюлю добавьте коричневый сахар, сливочное масло, молоко, ванилин и соль. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите несколько минут, продолжая помешивать, пока карамель не загустеет. Снимите с огня и остудите.

Готовый чизкейк нужно полить остывшей карамелью и украсить орехами.

Морковный кекс

Фото: pixabay.com

Понадобится : 2 моркови, 60 г орехов, 200 г муки, 150 г сахара, 2 яйца, 70 г сливочного масла, сахарная пудра по вкусу.

Разогрейте сухую сковородку и положите на нее орехи. Обжаривайте, помешивая, 5-7 минут. Одну морковь натрите на мелкой терке, орехи нарежьте. Смешайте в одной миске сахар, яйца, масло, муку и разрыхлитель, морковь и орехи. Перемешайте, чтобы тесто стало однородным и густым. Перелейте тесто в форму и уберите в духовку на 30-40 минут. Выпекайте при температуре 190 градусов. Вторую морковь натрите на терке, кекс посыпьте сахарной пудрой и морковной стружкой.

Теплый плед и любимая кружка: пять рецептов самых уютных осенних напитков

19:42, 03.10.2020 3498

Бийский рабочий