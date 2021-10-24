Бийск: С начала года от отравления алкоголем в Алтайском крае умерло 56 человек

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Статистика говорит о более 1000 случаях отравления спиртосодержащей продукцией в 2021 году

Смертельные исходы от употребления суррогатного алкоголя в Алтайском крае были зарегистрированы в Барнауле, а также в Алейском, Заринском, Топчихинском, Усть-Калманском и Чарышском районах, сообщают «Вести-Алтай». Всего с начала года умерло 56 человек.

Эксперты говорят, что «паленый» алкоголь всегда содержит метанол (бесцветный ядовитый спирт). Легальный алкоголь никогда не продается в палатках, ларьках, с рук или в интернете. Тем более, не разливается в пластиковые канистры без опознавательных знаков.

Опасен прием метанола внутрь – даже 5-10 мл могут вызвать у человека тяжелые отравления и отслоение сетчатки, а 30 мл приводят к смертельному исходу. При очень больших дозах отравление может протекать в молниеносной форме, смерть наступает в течение 2-3 часов. Летальность при отравлении метиловым спиртом значительна.

Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты; при утяжелении состояния — цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек), затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги и смерть от остановки дыхания.

И немедленно выпила: в Бийске задержали женщину с пустой бутылкой водки

15:40, 30.09.2021 1855

Бийский рабочий