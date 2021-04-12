Бийск: С начала года на Алтае из-за отравления алкоголем скончалось 15 человек

Бийск: С начала года на Алтае из-за отравления алкоголем скончалось 15 человек12.04.2021
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В структуре отправлений химической этиологии отравление алкоголем в регионе занимает первое место.
В Управление Роспотребнадзора по региону рассказали о статистике регистрации случаев острых алкогольных отравлений за первый квартал 2021 года.
Так, за первый квартал года в крае зарегистрировано 337 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом — 15 случаев (4,5%).
В структуре всех острых отравлений химической этиологии (9 видов) отравления от токсического действия алкоголя занимают первое место (42,5%) и третье место по случаям со смертельным исходом (18,1%).
В Управлении Роспотребнадзора региона считают, что в крае необходимы мероприятия по профилактике острых отравлений от токсического действия алкоголя. Управление направило соответствующие письма в правительства Алтайского края, в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в Министерство здравоохранения Алтайского края, в Министерство образования и науки Алтайского края, в Министерство спорта Алтайского края.
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