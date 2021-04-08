Бийск: С ножом по городу: бийчанин за ночь проколол шины десяти автомобилей

4

В Бийске 10 автовладельцев пострадали от рук злоумышленника, который прокалывал шины.

Сообщения в дежурную часть полиции Бийска начали поступать рано утром. Все пострадавшие проживают в Приобской части наукограда. Автовладельцы рассказали, что ночью неизвестный порезал шины. Под нож злоумышленника попали как иномарки, так и отечественные авто, которые были припаркованы возле домов по улицам Ленинградская, Разина и Чайковского.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали преступника. Им оказался 34-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и решил выместить злость на стоящих во дворе автомобилях.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Известно, что ранее молодой человек неоднократно уже привлекался к головной ответственности.

Бийский автомобилист, сдавая назад, сбил пенсионера, идущего по проезжей части

19:07, 06.04.2021 1036

Бийский рабочий