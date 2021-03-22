Бийск: С начала года в России в результате преступлений погибли 4,3 тыс. человек

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По данным МВД, всего с начала года в стране зарегистрированы 309,4 тыс. преступлений.

Жертвами преступлений за два месяца текущего года стали 4,3 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь — февраль текущего года.

Здоровью 5,6 тыс. человек причинен тяжкий вред. В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 37,3% погибших, или 1,6 тыс. человек, на города и поселки городского типа — 65,3% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (3,7 тыс. человек).

Более чем на 70% увеличился в России ущерб от преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил 90,4 млрд рублей.

Согласно данным МВД, по сравнению с январем — февралем 2020 года на 1,0% выросло число преступлений экономической направленности, которые выявлены сотрудниками правоохранительных органов.

— Всего выявлено 25,7 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,3%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 65,3 млрд рублей, — говорится в данных ведомства.

Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 70,1% от общего числа выявленных преступлений экономической направленности.

Число зарегистрированных преступлений террористического характера в России выросло почти на 14% за первые два месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экстремистского характера — почти на 13%.

Алтай попал в список регионов с наибольшим ростом преступности

14:14, 14.03.2021 545

Бийский рабочий