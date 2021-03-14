Бийск: С начала 2021 года россияне резко сократили расходы на маски и хлеб

3

Россияне в начале 2021 года на 13% реже стали покупать медицинские маски в сравнении с декабрем 2020 года.

Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Банк проанализировал обезличенные данные по количеству в чеках топ-100 самых популярных товаров в 2020 году, а также в январе 2021 года, январе и декабре 2020 года.

При этом количество покупок масок в январе 2021 года примерно в два раза превышает показатель января 2020 года, выяснили аналитики банка.

Помимо масок, в январе этого года россияне стали реже покупать хлеб, который является лидером в категории «продукты питания». Так, покупки хлебных изделий сократились на 4% в сравнении с декабрем прошлого года, однако это на 14% превысили показатель января 2020 года.

Кроме того, россияне на 20% реже покупали крем для тела (лидер в категории «средства гигиены») и стали чаще приобретать детское питание (+6% относительно декабря прошлого года). Традиционно неизменный лидер в категории «хозяйственные товары» — пакет. Его покупает практически каждый посетитель магазина. В январе текущего года россияне приобретали пакеты на 14% чаще относительно января 2020 года, но реже на 15% относительно декабря 2020 года.

Аналитики подсчитали, сколько стоит испечь стопку блинов на Масленицу

18:20, 11.03.2021 428

Бийский рабочий