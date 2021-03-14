Бийск: С начала года инфляция в Алтайском крае составила 1,5%

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Инфляция в Алтайском крае в феврале составила 0,9%, с начала 2021 года — 1,5%, следует из данных Алтайкрайстата.

Наибольший рост цен в прошлом месяце отмечен в регионе на продукты питания (1,1%). Также продовольствие стало драйвером роста всей инфляции в этом году — за два месяца цены в этом секторе выросли в среднем на 2,4%.

Непродовольственные товары подорожали в крае в феврале на 1%, за два месяца — на 1,6%.

Услуги выросли в цене за прошлый месяц на 0,2%, но с учетом дефляции в январе за два месяца получен нулевой показатель.

Кроме того, услуги весь 2020 год были сдерживающим фактором для быстро растущей инфляции.

Как сообщалось, инфляция в Алтайском крае по итогам 2020 года составила 5,4% и стала рекордной за последние 4 года.

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10:18, 13.03.2021 599

Бийский рабочий