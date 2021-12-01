Бийск: С маской и QR: бийские Дедушки Морозы «на заказ» готовятся к новогоднему чёсу

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Традиционные утренники и праздники в этом году вновь пройдут в усеченном формате

Конечно, остаётся возможность сводить ребёнка в театр или на новогоднее представление. Но многие привыкли устраивать своим детям настоящий праздник и в стенах дома, в момент или в преддверии Нового года.

Кто-то переодевается сам: в среднем, костюм Деда Мороза стоит от 1500 рублей. Если у папы хотя бы немного развит актёрский талант, и он не боится быть узнанным дочкой или сыночком, то может побыть сказочным персонажем. Если такой возможности нет, выручают приглашенные актёры. Опыт у них побольше, программы – разнообразнее. Стоимость же зависит напрямую от времени, даты и длительности игры с детьми.

Обычно Деды Морозы берут предоплату. У некоторых это треть суммы, есть и более скромные, которые рады и 50 рублям.

Поздравление в среднем длится 10-15 минут, и стоит от 900 до 1500 рублей. 31 и 1-го числа — дороже.

На новогодний чёс Деды выходят в основном с 15 декабря. Помимо основной платы за дедушку жителям пригорода в среднем придётся доплатить 200 рублей, а при поздравлении свыше пяти детей потребуется отдать ещё 500 рублей. Вручение подарка обойдется в 600 рублей.

Прививка, как уверяют организаторы, у Дедов Морозов есть

Некоторые бийчане переживают: «Из дома в дом? Зачем? Такая обстановка?»

В организации Дедов Морозов успокоили: и «кюары» есть, и маски Снегурочка и Дед наденут:

– Вас никто не обязывает приглашать нас в гости. Пожалуйста, не приглашайте. Да, обстоятельства сейчас не самые лучшие, но это же не значит, что нужно портить детям праздник? Они, как никто другой, ждут чуда в новогодние праздники. Всё на ваше усмотрение. Мы можем работать в масках, это мы не раз обговаривали.

Другие же организации придумали проводить утренники на свежем воздухе. Например, «холодные игры» всем классом на заснеженной полянке в черте города, где предусмотрены катания на горке, бубликах, снегоходах и ледянках.

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08:51, 22.11.2020 4610

Бийский рабочий