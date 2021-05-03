Бийск: С куличами и поздравлениями: как бийчане встретили Светлую Пасху
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«Бийский рабочий» посмотрел, как жители города отмечают Пасху.
Пасха — самый главный, самый ожидаемый праздник для верующих. Этот день принято праздновать очень широко и весело, встречаться с родными, принимать гостей.
Так как, по религиозным канонам на Пасху заканчивается Великий пост, длившейся 40 дней, основным символом праздника становятся угощения. Бийчане накануне праздника традиционно освещали яйца и куличи, а в день Воскресения Христова, горожане делятся фотографиями традиционных пасхальных угощений.
Бийчане показывают свои праздничные столы, фотографируют нарядные куличи и украшенные яйца, делятся радостью с друзьями и родственниками.
— С самого детства это мой любимый праздник! Самый светлый и самый добрый и семейный!Он всех объединяет!⠀Эти субботник и уборки дома… Запах куличей по всему подъезду, а окрашивание яиц это вообще отдельный ритуал!⠀И самое главное во всех этих делах царит умиротворение и счастье!⠀Пусть так будет всегда, — рассказала в Инстаграм бийчанка Дарья (@frutto_bsk).
«Бийский рабочий» собрал самые трогательные и вкусные снимки горожан в специальную праздничную подборку.
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Праздничные службы в храмах Бийска продолжатся и на следующей неделе после Пасхи. Она носит название «Светлая седмица». Завершится Светлая седмица праздником Антипасхи — Фоминым воскресеньем.
Праздник света и красоты: почему бийчане любят праздник Пасхи
08:19, 01.05.2021 546