Бийск: С куличами и поздравлениями: как бийчане встретили Светлую Пасху

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«Бийский рабочий» посмотрел, как жители города отмечают Пасху.

Пасха — самый главный, самый ожидаемый праздник для верующих. Этот день принято праздновать очень широко и весело, встречаться с родными, принимать гостей.

Так как, по религиозным канонам на Пасху заканчивается Великий пост, длившейся 40 дней, основным символом праздника становятся угощения. Бийчане накануне праздника традиционно освещали яйца и куличи, а в день Воскресения Христова, горожане делятся фотографиями традиционных пасхальных угощений.

Бийчане показывают свои праздничные столы, фотографируют нарядные куличи и украшенные яйца, делятся радостью с друзьями и родственниками.

— С самого детства это мой любимый праздник! Самый светлый и самый добрый и семейный!Он всех объединяет!⠀Эти субботник и уборки дома… Запах куличей по всему подъезду, а окрашивание яиц это вообще отдельный ритуал!⠀И самое главное во всех этих делах царит умиротворение и счастье!⠀Пусть так будет всегда, — рассказала в Инстаграм бийчанка Дарья (@frutto_bsk).

«Бийский рабочий» собрал самые трогательные и вкусные снимки горожан в специальную праздничную подборку.

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Праздничные службы в храмах Бийска продолжатся и на следующей неделе после Пасхи. Она носит название «Светлая седмица». Завершится Светлая седмица праздником Антипасхи — Фоминым воскресеньем.

Праздник света и красоты: почему бийчане любят праздник Пасхи

08:19, 01.05.2021 546

Бийский рабочий