Бийск: С жителей Алтайского края взыскали более 215 млн. руб. алиментов

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Приставы Алтайского края напоминают родителям о долге перед собственными детьми.

В службе судебных приставов Алтайского края за 5 месяцев 2021 года на исполнении находилось порядка 22 тыс. исполнительных производств алиментного характера. Доля исполнительных производств, в рамках которых обеспечиваются права детей на получение алиментов, составила 88,6%.

Сумма денежных средств, взысканных на содержание детей превысила 215 млн. руб, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

К неплательщикам алиментов судебными приставами-исполнителями применяется полный комплекс мер принудительного взыскания, в том числе меры временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации, временного ограничения на пользование должником специальным правом и др.

— Ограничение права на выезд за пределы страны затрагивает свободу передвижения должника и представляет собой наложение запрета пересекать границы государства в связи с неисполнением судебного решения по инициативе взыскателя или судебного пристава-исполнителя на определенный законом срок или до момента исполнения обязательства. В результате применения временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации, судебными приставами-исполнителями Алтайского края, взыскана задолженность по алиментам на сумму более 4 млн. руб, — отмечают в УФССП.

Благодаря применению к должникам ограничения специального права в виде права управления транспортными средствами погашена задолженность по алиментам в размере 34,4 млн. руб.

Также в Алтайском крае продолжается практика привлечения должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей.

В 2021 году дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, возбуждены в отношении 959 должников. В этот период уголовные дела по ст. 157 УК РФ возбуждены в отношении 457 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. В рамках применения уголовно-правового воздействия судебными приставами-исполнителями взыскано более 500 тыс. руб. задолженности перед детьми.

В России могут ужесточить правила выплаты алиментов

14:18, 27.05.2021 809

Бийский рабочий