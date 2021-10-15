ГОРНЯК22 16.10.2021
Алтайский край

Бийск: С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды

Горняк22
18 часов Ago

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В течение октября рейды в местах массового скопления людей будут ежедневными

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алтайском крае, в том числе – в Бийске, принято решение о проведении совместных рейдов. Городская администрация, полиция и управление Роспотребнадзора ежедневно организует рейдовые проверки по местам массового скопления людей. К одной из них, прошедшей в ТЦ «Ривьера», присоединился и «БР».

Напоминать будут ежедневно

Согласно постановлению №31 главного санитарного врача России Анны Поповой, все без исключения граждане, находясь в общественных местах должны носить гигиенические маски. И что важно – делать это правильно.

Под общественными местами подразумеваются магазины, ТЦ и ТРК, общественный транспорт, остановки, парковки, такси. Рейды помогут в борьбе с инфекцией: потому что ношение масок, разделение людей, использование дезинфицирующих средств способствует снижению заболеваемости как в целом по краю, так и по городу.

– Все секреты я рассказывать не буду ­– как и где будут проходить рейды, – говорит Григорий Сакович, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Бийске. – Но это будет происходить ежедневно, на протяжении октября, в разных частях города. Возможно, даже несколькими группами одновременно: чтобы эффект неожиданности оставался. Наша задача напомнить, что маски носить надо.

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Между службами идет разделение: Роспотребнадзор составляет протоколы на работников магазинов, общепита и так далее. Полиция в случае выявления нарушителей среди граждан составляет протоколы.

Могут наказать «рублем»

В первую очередь для «антимасочников» и тех, кто позабыл надеть спасительную от инфекций и строгого взгляда комиссии тряпочку на лицо, проводится разъяснительная работа. Не исключено, при выявлении фактов нарушения, когда маска вообще отсутствует, или она снята и находится на подбородке (рот и нос открыт), будет и штраф.

– Мы фиксируем это, фотографируем и составляем протоколы на местах по ст.6.3 ч.2 Потом материалы направляются в Бийский городской суд, а там уже на усмотрение судей. Штраф может быть до 15 тысяч рублей, – поясняет Григорий Михайлович.

И примеры наказания «рублем» уже есть и в Алтайском крае, и в Бийске.

Обычно люди не хотят надевать маску, потому что «уже поставили прививку», «забыли ее дома» или же вообще «сейчас как раз собирались купить». Последний аргумент самый веский, и объясняет достаточно мягкие меры против антимасочников.

– Человек, может, и правда собирался пойти и купить маску. Но чаще бывает, что просто так говорят, – объяснил ситуацию сотрудник полиции, участвующий в рейде. – А несовершеннолетним выговор мы вообще не имеем права делать – за них отвечают родители.

Молодые бийчане чаще ведут себя беспечно 57 Молодые бийчане чаще ведут себя беспечно Фото: Анна Сабанова

– Прививка – это хорошо, – добавляет Григорий Сакович. – Тем не менее, стопроцентной гарантии она не дает, и маски все равно надо носить. Чтобы защитить себя и своих близких.

По наблюдениям комиссии, чаще всего безмасочники встречаются в автобусах, больших торговых центрах. Некоторые предприниматели реагируют только на строгие меры. Обратная ситуация в трамваях: здесь более дисциплинированы и сотрудники, и пассажиры. В пример ставят и небольшие магазинчики и отделы со всякой разностью: косметикой, чаем, шторами и прочим.

Маска на минутку

В ТЦ «Ривьера», который посетила комиссия, по торговым отделам замечаний как таковых не было. Где-то у сотрудника маска сползла с носа, и при приближении людей в форме они ее без разговоров поправляли. Во всех отделах есть перчатки, дезсредства, бесплатные маски для покупателей.

Каждый час поверхности, которые чаще всего трогают руками, дезинфицируют58 Каждый час поверхности, которые чаще всего трогают руками, дезинфицируют Фото: Анна Сабанова

Конечно, если проверяющих замечают, все стараются сделать все как надо: но как только сотрудники идут дальше, маску стягивают обратно на подбородок, или вовсе убирают в карман. Надели на минутку – и хватит.

Попадались несознательные граждане, в основном, молодежь, которая не верит, что может заболеть.

– Мы сначала предупреждаем, а потом, если повторно попадаются, будем составлять протоколы и наказывать. Жалеть никого не будем, – заявили в Роспотребнадзоре.

С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды 59

Бийску грозит локдаун из-за несоблюдения мер безопасности

13:21, 13.10.2021 5395

Бийский рабочий

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