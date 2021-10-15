Бийск: С эффектом неожиданности: как в Бийске проходят «масочные» рейды

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В течение октября рейды в местах массового скопления людей будут ежедневными

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Алтайском крае, в том числе – в Бийске, принято решение о проведении совместных рейдов. Городская администрация, полиция и управление Роспотребнадзора ежедневно организует рейдовые проверки по местам массового скопления людей. К одной из них, прошедшей в ТЦ «Ривьера», присоединился и «БР».

Напоминать будут ежедневно

Согласно постановлению №31 главного санитарного врача России Анны Поповой, все без исключения граждане, находясь в общественных местах должны носить гигиенические маски. И что важно – делать это правильно.

Под общественными местами подразумеваются магазины, ТЦ и ТРК, общественный транспорт, остановки, парковки, такси. Рейды помогут в борьбе с инфекцией: потому что ношение масок, разделение людей, использование дезинфицирующих средств способствует снижению заболеваемости как в целом по краю, так и по городу.

– Все секреты я рассказывать не буду ­– как и где будут проходить рейды, – говорит Григорий Сакович, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Бийске. – Но это будет происходить ежедневно, на протяжении октября, в разных частях города. Возможно, даже несколькими группами одновременно: чтобы эффект неожиданности оставался. Наша задача напомнить, что маски носить надо.

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Между службами идет разделение: Роспотребнадзор составляет протоколы на работников магазинов, общепита и так далее. Полиция в случае выявления нарушителей среди граждан составляет протоколы.

Могут наказать «рублем»

В первую очередь для «антимасочников» и тех, кто позабыл надеть спасительную от инфекций и строгого взгляда комиссии тряпочку на лицо, проводится разъяснительная работа. Не исключено, при выявлении фактов нарушения, когда маска вообще отсутствует, или она снята и находится на подбородке (рот и нос открыт), будет и штраф.

– Мы фиксируем это, фотографируем и составляем протоколы на местах по ст.6.3 ч.2 Потом материалы направляются в Бийский городской суд, а там уже на усмотрение судей. Штраф может быть до 15 тысяч рублей, – поясняет Григорий Михайлович.

И примеры наказания «рублем» уже есть и в Алтайском крае, и в Бийске.

Обычно люди не хотят надевать маску, потому что «уже поставили прививку», «забыли ее дома» или же вообще «сейчас как раз собирались купить». Последний аргумент самый веский, и объясняет достаточно мягкие меры против антимасочников.

– Человек, может, и правда собирался пойти и купить маску. Но чаще бывает, что просто так говорят, – объяснил ситуацию сотрудник полиции, участвующий в рейде. – А несовершеннолетним выговор мы вообще не имеем права делать – за них отвечают родители.

– Прививка – это хорошо, – добавляет Григорий Сакович. – Тем не менее, стопроцентной гарантии она не дает, и маски все равно надо носить. Чтобы защитить себя и своих близких.

Молодые бийчане чаще ведут себя беспечно Фото: Анна Сабанова

По наблюдениям комиссии, чаще всего безмасочники встречаются в автобусах, больших торговых центрах. Некоторые предприниматели реагируют только на строгие меры. Обратная ситуация в трамваях: здесь более дисциплинированы и сотрудники, и пассажиры. В пример ставят и небольшие магазинчики и отделы со всякой разностью: косметикой, чаем, шторами и прочим.

Маска на минутку

В ТЦ «Ривьера», который посетила комиссия, по торговым отделам замечаний как таковых не было. Где-то у сотрудника маска сползла с носа, и при приближении людей в форме они ее без разговоров поправляли. Во всех отделах есть перчатки, дезсредства, бесплатные маски для покупателей.

Каждый час поверхности, которые чаще всего трогают руками, дезинфицируют Фото: Анна Сабанова

Конечно, если проверяющих замечают, все стараются сделать все как надо: но как только сотрудники идут дальше, маску стягивают обратно на подбородок, или вовсе убирают в карман. Надели на минутку – и хватит.

Попадались несознательные граждане, в основном, молодежь, которая не верит, что может заболеть.

– Мы сначала предупреждаем, а потом, если повторно попадаются, будем составлять протоколы и наказывать. Жалеть никого не будем, – заявили в Роспотребнадзоре.

Бийску грозит локдаун из-за несоблюдения мер безопасности

13:21, 13.10.2021 5395

Бийский рабочий