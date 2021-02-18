Бийск: С дороги: расчистка снега в Бийске помогает водителям, но мешает пешеходам • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Бийске чистят дороги от снега, но при этом сильно страдают пешеходные дорожки и «зебры».

Грязный снег с кусками льда образовал по краям городских дорог настоящие горы. В некоторых случаях в прямом смысле: ни пройти, ни проехать. И если автомобильные дороги стали, наконец, как и положено, в две полосы, то пешеходные тропы засыпаны практически полностью.

Жалобы поступают не только от жителей частного сектора, где детям приходится идти наряду с автомобилями и выглядывать из-за сугробов, чтобы перейти дорогу. Немало проблем и в других районах города. Где-то даже сугробы выросли до высоты дорожных знаков, и засыпают пешеходный переход с «зеброй», а то и вовсе скрывают его. Спецмашины, которые расчищают на дорогах снег, раздвигая его в стороны, курсируют по дорогам и в дневное время, а вот те, которые снег вывозят – в меньшинстве.

– Дорога действительно не очень. Когда еду домой, ребятишки прям падают под машину, скользко очень, — пишут в социальных сетях.

– Что зима – это понятно. Но пешеходная дорожка нужна! В темное время суток реально страшно ехать, особенно, когда гололед.

Возле большинства школ, у поликлиники №№ 1 и 2 и других медучреждений, с колясками, санками, да даже просто пешему человеку пройти становится все сложнее. Жительница частного дома пожаловалась, что дорожники ее буквально забаррикадировали – сдвинуть тяжелые снежно-ледовые глыбы с пути она не может.

И все же люди, которые не привыкли ждать, пока кто-то что-то сделает, наведет порядок – все чаще сами берут в руки лопаты.

Например, преподаватель одного из высших учебных заведений вечером, после работы, берет лопату, и вместе с сыном-подростком они делают не только дорожки, но и удобные ступеньки в местах, где жители чаще всего переходят дорогу. Несмотря на то, что на следующее утро эта работа может оказаться бесполезной (после того, как в очередной раз дорогу спасает снегоуборочная техника), активисты не сдаются.

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12:48, 15.02.2021 3250

Бийский рабочий