Бийск: С апреля можно будет получить водительские права без экзамена на автодроме

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В силу вступают новые поправки в законодательство.

В ГИБДД Бийска напоминают, что 1 апреля 2021 года вступают в силу изменения в правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

Новые правила исключают проведение первого этапа практического экзамена на автодроме для категорий «В», «С», «D», «ВЕ», «СE»,и «DE» и подкатегорий «С1», «D1», «С1E», «D1E».

Для данных категорий и подкатегорий транспортных средств экзамены будут проводиться на маршрутах, отвечающих требованиям, предусмотренными Правилами проведения экзаменов.

Бийский рабочий