Бийск: С 30 мая в Алтайский край вернётся жаркая сухая погода

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Днем в воскресенье дневные температуры достигнут +25…+27 градусов тепла

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе до конца мая сохранится высокая, местами чрезвычайная пожароопасность. Этому будет способствовать возвращение сухой и теплой погоды.

Так, в крае в ближайшие двое суток без осадков, в утренние часы местами туман.

В ночь на 30 мая на почве еще возможны заморозки, столбики термометров покажут +3…+12 градусов.

Дневные температуры будут стабильно расти, с +18…+23 градусов в субботу, до 26-31 градуса тепла 31 мая. Ветер 29 мая сменится с северного на восточный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

Дожди виноваты: в ближайшие сутки рост уровня Бии в районе Бийска продолжится

15:36, 29.05.2021 747

Бийский рабочий