Бийск: С 24 мая в Бийске начал работу новый регоператор по обороту ТКО

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24 мая в Бийске к исполнению работ приступил новый Региональный оператор по обороту твёрдых коммунальных отходов.

Съёмочная группа Бийского телевидения провела два самостоятельных рейда: накануне смены Регоператора, и сегодня утром.

Большинство мусорных площадок в наукограде к вечеру 23 мая украшали забитые крупногабаритные контейнеры. Сегодняшним утром картина не изменилась – полные крупногабариты, а малые контейнеры – пустые. А вокруг – все, что было нажито бийчанами непосильным трудом и впоследствии пришедшее в негодность.

В Бийске проверили готовность нового регоператора ТКО к началу деятельности

18:10, 21.05.2021 1257

Бийский рабочий