ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: С 28 апреля в России стало проще использовать материнский капитал

Горняк22
16 часов Ago

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Упрощаются условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого были направлены средства материнского капитала.

Семьям станет проще рефинансировать ипотечный кредит за счет материнского капитала. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 28 апреля. Проект постановления подготовил Минтруд России.

Из правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий исключено положение о том, что в течение 6 месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан оформить жилое помещение в общую собственность семьи владельца сертификата, сообщает «Российская газета».

До этого, для использования средств материнского капитала необходимо было оформить жилое помещение в течение полугода после полной выплаты задолженности по кредиту или после того, как будет снято обременение с купленного жилья. А также необходимо было указать доли каждого собственника. Из-за этой обязанности банки никак не хотели рефинансировать ипотечные займы на приобретение жилья, где использовался и маткапитал.

Бийский рабочий

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