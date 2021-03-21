Бийск: С 2021 года в России планируют начать вводить электронные паспорта

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Первыми документ в новой форме смогут получить москвичи.

Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов правовых актов, сообщает РИА Новости. В указе Министерству внутренних дел России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поручено обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа.

Планируется, что в Москве электронный паспорт можно будет получить уже с 1 декабря 2021 года. В целом по России оформление должно начаться не позднее 1 июля 2023 года. Начало оформления электронных паспортов в регионах зависит от их технической готовности.

Электронный паспорт будут применять наравне с печатной версией и использовать в качестве основного документа. При оформлении электронного паспорта документ на бумажном носителе признают недействительным.

Согласно проекту, в электронном паспорте будут указаны биометрические и другие персональные данные владельца, включая изображение его лица и отпечатков пальцев.

К 1 июня правительство обязали утвердить образец бланка и описание электронного паспорта. Кроме того, правительство должно внести изменения в положение о паспорте гражданина России: предусмотреть порядок выдачи, замены, использования электронного паспорта, размещения в нем информации и доступа к ней, а также порядок активации документа.

Бийский рабочий