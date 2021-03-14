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Алтайский край

Бийск: С 15 марта в Алтайском крае стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

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Часть преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в крае раскрывается благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

Цель акции — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

За два месяца 2021 года сотрудниками органов внутренних дел Алтайского края пресечено 542 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 422 — тяжких и особо тяжких и 282 — связанных со сбытом. В суд направлено 296 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 309 лиц. Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел края за указанный период изъято 71,9 килограммов наркотических средств, в том числе 2 килограмма синтетических наркотиков. Часть преступлений была раскрыта именно благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

Бийчане могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков по телефонам:

  • 39-40-10 управление МУ МВД России «Бийское»
  • 39-41-52 отдел полиции «Восточный»
  • 45-02-02 отдел полиции «Приобский»
  • 37-07-57 отдел полиции «Заречье»
  • 32-85-43 отдел полиции по Бийскому району
  • «телефону доверия» ГУ МВД России по Алтайскому краю – 128 (круглосуточно).

С 15 марта в Алтайском крае стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»1

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина

19:18, 11.03.2021 706

 

Бийский рабочий

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