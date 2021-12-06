ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Бийск: С 1 января в стране может возникнуть дефицит спиртного

Горняк22
9 часов Ago

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Новая маркировку алкоголя может создать дополнительные проблемы

Росстандарт разработал новые ГОСТы на алкоголь, которые начнут действовать с 2022 года. Это приведет к серьезному подорожанию алкогольной продукции и, возможно, к ее дефициту, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Нововведения подразумевают новую маркировку на контрэтикетках как отечественной, так и импортной алкогольной продукции. А продукцию со старой маркировкой придется снабжать дополнительной наклейкой, с указанием актуальной информации.

Производители могут не успеть это сделать до Нового года, а торговые сети откажутся принимать «старый» товар из-за риска получить штраф. Такие нововведения приведут к подорожанию алкогольной продукции, либо к его дефициту, пишет «Российская газета».

— Для торговых сетей стикеры — дополнительная головная боль. Они отклеиваются, информация может быть указана не та, что может повлечь штрафы. Поэтому такую продукцию с дополнительными наклейками она стараются не принимать, — объяснил Шапкин.

С 1 января в стране может возникнуть дефицит спиртного1

Новогодний стол россиян в этом году украсит значительно подорожавшая икра

18:19, 28.11.2021 1189

 

 

Бийский рабочий

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