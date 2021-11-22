Бийск: С 1 января 2022 года в России изменится порядок выплаты пенсий

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Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России 1 января 2022 года

Согласно нововведениям, утвержденным Министерством труда и социальной защиты, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. И независимо от характера ЧС: федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Надо лишь написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР), сообщает «Парламентская газета».

Еще россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

Один из главных пунктов новых правил — освобождение от удержаний из пенсий признанных банкротами пожилых людей. Это особенно актуально в связи с тем, что пожилые люди все чаще берут кредиты и микрокредиты под влиянием мошенников или рекламы. При этом удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определённом пенсионером.

В свою очередь, пенсию умершего теперь смогут получить его наследники. Для этого также надо только подать заявление в ПФР.

Пожилой человек, накопительную пенсии которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, вправе обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору. Выплачивать ему накопительную пенсию начнут с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата. Начисления будут производить в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты.

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10:46, 28.09.2021 7513

Бийский рабочий