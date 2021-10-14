Бийск: С 14 октября тепло начнет возвращаться в Алтайский край

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К выходным в регион вернется теплая и солнечная погода, теплее станет уже в четверг.

В четверг, 14 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +6,+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Ночью прохладнее — до -3,+2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

В Бийске 14 октября дневная температура составит +7 градусов, днем будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается до -1 градуса, ясно.

Отметим, что православная церковь 14 октября отмечает Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября отмечали переход от осени к зиме. По погоде в этот день судили, какой будет зима. Считалось, что если в этот день идет снег, то зима будет снежной и холодной. А если день ясный и теплый — осень будет долгой и бесснежной до Михайлова дня (21 ноября).

Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзы делать 14 октября

06:45, 14.10.2021 260

Бийский рабочий