Бийск: С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников
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Как и в прежние годы, садоводческие маршруты завершат свою работу 30 сентября.
Начало движения будет осуществляться с конечного остановочного пункта «Вокзал» по адресу ул. В. Максимовой, 92.
Стоимость проезда по маршрутам:
- №11, 22, 28, 28а, 29, 105 — составит 22 руб.;
- № 107 — составит 30 руб.;
- № 133, 134 (131) — составит 31 руб.;
- № 135 — составит 28 руб.
Постановление о стоимости проезда вступает в силу с 1 мая 2021 года.
От 28 до 31 руб. : в Бийске определились с ценой проезда в садоводства
15:10, 21.04.2021 2567