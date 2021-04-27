ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Бийск: С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников

Горняк22
16 часов Ago

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Как и в прежние годы, садоводческие маршруты завершат свою работу 30 сентября.

Начало движения будет осуществляться с конечного остановочного пункта «Вокзал» по адресу ул. В. Максимовой, 92.

Стоимость проезда по маршрутам:

  • №11, 22, 28, 28а, 29, 105 — составит 22 руб.;
  • № 107 — составит 30 руб.;
  • № 133, 134 (131) — составит 31 руб.;
  • № 135 — составит 28 руб.

Постановление о стоимости проезда вступает в силу с 1 мая 2021 года.

С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников 1

С 1 мая в Бийске начнут работать маршруты автобусов для дачников 2

От 28 до 31 руб. : в Бийске определились с ценой проезда в садоводства

15:10, 21.04.2021 2567  

 

Бийский рабочий

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