Бийск: С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

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Ключевым изменением стала отмена вождения на площадке, рассказали в МВД.

Новые правила сдачи на права:

Практическая часть экзамена будет проходить сразу на улицах города. При этом упражнения, которые ранее сдавались на площадке, будут включены в эту часть экзамена;

Экзамен не будет проводиться на заранее составленных маршрутах, чтобы кандидаты в водители не могли их заучить. ГИБДД определит дороги и территории, на которых можно будет проводить экзамен;

Ошибки на экзамене разделят на три группы по одному, двум или трем штрафным баллам. В отдельную группу вошли грубые ошибки, при которых экзамен сразу же закончится. Среди них непристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения. Для сдачи экзамена кандидату нужно набрать меньше пяти штрафных баллов;

При подаче заявления на сдачу экзамена заполнять и распечатывать его будет сотрудник ГИБДД – заявитель будет только предоставлять документы, проверять заполненное заявление и подписывать его;

ГИБДД определила основания для аннулирования водительских прав. Основным из них является смерть владельца водительского удостоверения.

Напомним. в апреле 2018 года в ГИБДД объявили, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. Во время подготовки нового регламента и дискуссий о нем в 2019 году Госавтоинспекция объявила, что планирует вообще отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена. Представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. С критикой инициативы выступили также Минтранс и Минобрнауки.

С начала года в Бийске выявили почти две сотни пьяных водителей

14:27, 31.03.2021 605

Бийский рабочий